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6 минут назад

Эминем и Лайонел Ричи пополнили Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе

Слово и Дело

Имена рэпера Эминема и исполнителя Лайонела Ричи появились в Зале славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе.

Эминем и Лайонел Ричи пополнили Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Новые имена знаменитостей были озвучены задолго до 37-й торжественной церемонии. Зал славы рок-н-ролла находится в Кливленде и посвящен самым выдающимся деятелям рок-н-ролла: исполнителям, продюсерам и всем тем, что оказал значительное влияние на музыкальную индустрию.

Зал славы пополнили Эминем, Ричи, певица Долли Партон, группы Duran Duran и The Eurythmics. Экс-гитарист Duran Duran Энди Тейлор не посетил торжественное мероприятие из-за онкологического заболевания, сообщает The Hollywood Reporter.

Ранее Партон потребовала убрать ее из списка голосования за новых членов Зала славы, объяснив, что она не рок-артист. Однако в список уже давно входят не только рокеры, но и кантри-музыканты, поп-звезды, рэперы и исполнители других жанров.

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