Эминем и Лайонел Ричи пополнили Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе

Новые имена знаменитостей были озвучены задолго до 37-й торжественной церемонии. Зал славы рок-н-ролла находится в Кливленде и посвящен самым выдающимся деятелям рок-н-ролла: исполнителям, продюсерам и всем тем, что оказал значительное влияние на музыкальную индустрию.

Ранее Партон потребовала убрать ее из списка голосования за новых членов Зала славы, объяснив, что она не рок-артист. Однако в список уже давно входят не только рокеры, но и кантри-музыканты, поп-звезды, рэперы и исполнители других жанров.