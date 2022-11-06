Эминем и Лайонел Ричи пополнили Зал славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе

Имена рэпера Эминема и исполнителя Лайонела Ричи появились в Зале славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе.
Новые имена знаменитостей были озвучены задолго до 37-й торжественной церемонии. Зал славы рок-н-ролла находится в Кливленде и посвящен самым выдающимся деятелям рок-н-ролла: исполнителям, продюсерам и всем тем, что оказал значительное влияние на музыкальную индустрию.
Зал славы пополнили Эминем, Ричи, певица Долли Партон, группы Duran Duran и The Eurythmics. Экс-гитарист Duran Duran Энди Тейлор не посетил торжественное мероприятие из-за онкологического заболевания, сообщает The Hollywood Reporter.
Ранее Партон потребовала убрать ее из списка голосования за новых членов Зала славы, объяснив, что она не рок-артист. Однако в список уже давно входят не только рокеры, но и кантри-музыканты, поп-звезды, рэперы и исполнители других жанров.