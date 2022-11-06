Молодой супруг оформляет имущество на Поплавскую

Яна Поплавская в конце октября вышла замуж. Это второй брак артистки, и со своим избранником Евгением Яковлевым они вместе уже немало лет. И вот наконец приняли решение официально узаконить отношения.

«Мы поженились спустя семь лет совместной жизни и 15 лет знакомства. Теперь официальные муж и жена. Даже не знаю, как я решилась на этот шаг», — сказала 55-летняя Поплавская.

Приобретенное совместно имущество Евгений записывает на Яну. Так, у Поплавской и Яковлева появился новый дом, - сообщает «Комсомольская Правда».

«Я все записываю на Яну как олигарх. Шучу… Но просто все на Яну оформляем», — рассказал Евгений, будучи гостем программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Так что со вторым супругом у Поплавской полное взаимопонимание. А вот к первому мужу, Сергею Гинзбургу, негативные чувства не улеглись даже спустя годы. По словам артистки, бывший муж отобрал у нее жилье.