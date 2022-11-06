В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Молодой супруг оформляет имущество на Поплавскую

Ирина Лебедева

Яна Поплавская в конце октября вышла замуж. Это второй брак артистки, и со своим избранником Евгением Яковлевым они вместе уже немало лет. И вот наконец приняли решение официально узаконить отношения.

Молодой супруг оформляет имущество на Поплавскую
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы поженились спустя семь лет совместной жизни и 15 лет знакомства. Теперь официальные муж и жена. Даже не знаю, как я решилась на этот шаг», — сказала 55-летняя Поплавская.

Приобретенное совместно имущество Евгений записывает на Яну. Так, у Поплавской и Яковлева появился новый дом, - сообщает «Комсомольская Правда».

«Я все записываю на Яну как олигарх. Шучу… Но просто все на Яну оформляем», — рассказал Евгений, будучи гостем программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Так что со вторым супругом у Поплавской полное взаимопонимание. А вот к первому мужу, Сергею Гинзбургу, негативные чувства не улеглись даже спустя годы. По словам артистки, бывший муж отобрал у нее жилье.

У Яны Поплавской двое сыновей — Клим и Никита. Оба молодых человека уже создали свои семьи. Например, старший сын артистки, Клим, женился во второй раз в самый разгар пандемии в 2020 году. Его супругой стала девушка по имени Евгения.

Шоу-бизнес,Яна Поплавская,Евгений Яковлев,Сергей Гинзбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители