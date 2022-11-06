МакSим расплакалась во время концерта

На днях Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, выступала в Москве на площадке многотысячного Adrenaline Stadium. Певица представила свою новую программу «Я буду жить», с которой в ближайшем будущем отправится на гастроли.

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Зал был полон, но звезда призналась, что в нем нет самого главного для нее человека. При этом МакSим не смогла сдержать слез, - пишет СтарХит.

«Все сегодня собрались… Мои песни я пою всего для одного человека. Всегда тихонечко. И тот, для кого сегодня пою я, прямо посередине VIP-зала, одно пустое место. Как всегда», - сказала исполнительница.

Зрители растрогались, сделав вывод, что исполнительница до сих пор не может забыть любимого человека. В течение практически всего концерта публика активно хлопала артистке и вместе с ней пела ее хиты.

Ранее Максим рассказывала, что после болезни вычеркнула из круга общения большинство близких и друзей. Тогда артистка не объяснила, почему решила разорвать отношения, но недавно призналась: пока она была в коме и боролась за жизнь, родственники попытались обманом переоформить на себя недвижимость певицы.