Бузову увидели в Дубае с новым мужчиной

Поклонники Ольги Бузовой радуются за своего кумира – судя по всему, звезда встретила новую любовь. Поющая телеведущая была замечена в Дубае на музыкальном фестивале Parus, где собрались почти все известные представители шоу-бизнеса России.
И, несмотря на то что пребывание Бузовой было там очень недолгим – всего полтора дня, на что пожаловалась в социальной сети сама певица, ее успели заметить вместе с незнакомым публике мужчиной. По слухам, пара жила в одном номере, а во время прогулок по пляжу они обнимались и держались за руки.
Об этом пишет портал prozvezd со ссылкой на информацию из социальных сетей.
Сейчас пользователи сети пытаются определить личность незнакомца.
Ранее в очередном выпуске шоу «Звезды в Африке» участники впервые обсудили ведущую проекта Ольгу Бузову. Вячеслав Малафеев затронул тему поиска мужчины для Ольги Бузовой, которая трижды пыталась найти любовь в проектах ТНТ. По его мнению, ей можно попробовать еще раз.