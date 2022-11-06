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17 минут назад

Бузову увидели в Дубае с новым мужчиной

Ирина Лебедева

Поклонники Ольги Бузовой радуются за своего кумира – судя по всему, звезда встретила новую любовь. Поющая телеведущая была замечена в Дубае на музыкальном фестивале Parus, где собрались почти все известные представители шоу-бизнеса России.

Бузову увидели в Дубае с новым мужчиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

И, несмотря на то что пребывание Бузовой было там очень недолгим – всего полтора дня, на что пожаловалась в социальной сети сама певица, ее успели заметить вместе с незнакомым публике мужчиной. По слухам, пара жила в одном номере, а во время прогулок по пляжу они обнимались и держались за руки.

Об этом пишет портал prozvezd со ссылкой на информацию из социальных сетей.

Сейчас пользователи сети пытаются определить личность незнакомца.

Ранее в очередном выпуске шоу «Звезды в Африке» участники впервые обсудили ведущую проекта Ольгу Бузову. Вячеслав Малафеев затронул тему поиска мужчины для Ольги Бузовой, которая трижды пыталась найти любовь в проектах ТНТ. По его мнению, ей можно попробовать еще раз.

Шоу-бизнес,Вячеслав Малафеев,
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