Бузову увидели в Дубае с новым мужчиной

Поклонники Ольги Бузовой радуются за своего кумира – судя по всему, звезда встретила новую любовь. Поющая телеведущая была замечена в Дубае на музыкальном фестивале Parus, где собрались почти все известные представители шоу-бизнеса России.

И, несмотря на то что пребывание Бузовой было там очень недолгим – всего полтора дня, на что пожаловалась в социальной сети сама певица, ее успели заметить вместе с незнакомым публике мужчиной. По слухам, пара жила в одном номере, а во время прогулок по пляжу они обнимались и держались за руки.

Об этом пишет портал prozvezd со ссылкой на информацию из социальных сетей.

Сейчас пользователи сети пытаются определить личность незнакомца.