На московскую квартиру Панина не находится покупателей

Алексей Панин хочет обеспечить будущее дочери. Актер собрался купить Анне квартиру в Валенсии, но для этого нужно продать московское жилье. А пока что приобрести квадратные метры Панина желающих нет. Об этом информирует СтарХит.
Звезда фильма «Жмурки» считает, что его 15-летней дочери скучно в маленьком городке Торревьехе.
«Ей тесно, ей нужен мегаполис, ей нужен Мадрид. Здесь, действительно, нечем заняться. Она бы с удовольствием ходила в актерскую студию, она бы занималась танцами, но нет здесь этого», — рассказал Алексей в интервью YouTube-каналу «Недвижимость в Испании с Alegria».
Панин заявил, что в Россию в ближайшее время возвращаться не планирует.
«Я хочу продать квартиру в Москве и купить квартиру дочке в Валенсии. Но пока не получается. В Торревьехе у нас уже есть. Я люблю Валенсию».
Актер собирается найти работу в США, но пока предложений ему не поступает.
«У меня здесь дочь, ей нужно окончить школу, поступить в высшую школу. Пока речь о том, что я свалю в Америку, не идет. У меня туристическая виза, у меня нет визы на работу», — отметил Панин.
Алексею Панину 45 лет. Он известен по ролям в фильмах «Звезда» Николая Лебедева, «Жмурки» Алексея Балабанова и телевизионном сериале «Солдаты»