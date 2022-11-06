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1 час назад

На московскую квартиру Панина не находится покупателей

Ирина Лебедева

Алексей Панин хочет обеспечить будущее дочери. Актер собрался купить Анне квартиру в Валенсии, но для этого нужно продать московское жилье. А пока что приобрести квадратные метры Панина желающих нет. Об этом информирует СтарХит.

На московскую квартиру Панина не находится покупателей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда фильма «Жмурки» считает, что его 15-летней дочери скучно в маленьком городке Торревьехе.

«Ей тесно, ей нужен мегаполис, ей нужен Мадрид. Здесь, действительно, нечем заняться. Она бы с удовольствием ходила в актерскую студию, она бы занималась танцами, но нет здесь этого», — рассказал Алексей в интервью YouTube-каналу «Недвижимость в Испании с Alegria».

Панин заявил, что в Россию в ближайшее время возвращаться не планирует.

«Я хочу продать квартиру в Москве и купить квартиру дочке в Валенсии. Но пока не получается. В Торревьехе у нас уже есть. Я люблю Валенсию».

Актер собирается найти работу в США, но пока предложений ему не поступает.

«У меня здесь дочь, ей нужно окончить школу, поступить в высшую школу. Пока речь о том, что я свалю в Америку, не идет. У меня туристическая виза, у меня нет визы на работу», — отметил Панин.

Алексею Панину 45 лет. Он известен по ролям в фильмах «Звезда» Николая Лебедева, «Жмурки» Алексея Балабанова и телевизионном сериале «Солдаты»

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