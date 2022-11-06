Блогер Суворкин высказался по поводу набравшего вес Баскова

После того, как вышло в эфир интервью Николая Баскова в программе «Жизнь и судьба», в СМИ и социальных сетях не утихает обсуждение его изменившейся внешности. «Золотой голос России» очень сильно поправился.
Поклонники переживают, ведь столь резкий набор веса может быть связан с развитием ряда серьезных заболеваний. Сам певец по этому поводу никаких комментариев не дает.
Впрочем, склонность к полноте у Баскова была и ранее. Пару лет назад вокалист всерьез занялся собой – сел на жесткую диету, стал активно заниматься спортом и в результате сбросил пятнадцать килограммов.
Блогер Антон Суворкин предположил у Баскова «круассанную» болезнь, - пишет Экспресс Газета. Он уверен, что речь не идет ни о каких недугах, просто Николай перестал следить за режимом питания.
«Да, заболел. Называется: круассан семь раз в день принимайте, тем же самым заболеете. Упаси боже так заболеть, как Коля Басков. Не скинешь же в этом возрасте», — зло пошутил Антон.
Певец Николай Басков категорически не поддерживает решение некоторых звезд российского шоу-бизнеса о переезде за границу на фоне спецоперации на Украине. Артист рекомендует коллегам более тщательно обдумывать свои поступки и думать о последствиях, с которыми они столкнутся сразу, как только захотят вернуться.