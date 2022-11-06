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48 минут назад

Директор МХАТа опроверг слухи о мошенниках в окружении Дорониной

Ирина Лебедева

Татьяна Доронина, 89-летняя актриса театра и кино, президент МХАТа имени Горького, тяжело переболела коронавирусом, после чего ей потребовалась посторонняя помощь. Вокруг этой истории стали возникать различные слухи о том, что, якобы, пожилую женщину поймали на крючок мошенники – охотники за ее квартирой.

Директор МХАТа опроверг слухи о мошенниках в окружении Дорониной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, соседка Дорониной рассказала журналистам НТВ, что к актрисе, которая не желала видеть у себя никаких посторонних людей постоянно наведывается некий мужчина. Жильцы подъезда предполагают, что Татьяна Васильевна может отписать ему жилье, - сообщает 5 Канал.

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«Она никого не пускала, одна лежала, не вставала. Ее одну совсем нельзя оставлять, потому что она нас залила как-то. Толкнули дверь, вошли к ней случайно. Потом приезжал ее этот Игорь, которому она, по-моему, квартиру завещала. Какой-то сын ее приятеля, которого она считает чуть ли ни своим племянником», — заявила соседка.

Директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман решительно опроверг слухи о том, что Доронина оставлена без присмотра, и что к ней подобрались злоумышленники. Также он назвал пустыми сплетнями разговоры о «сдаче» актрисы в районный дом престарелых.

Мужчина по Имени Игорь – никакой не родственник, а нанятый помощник, и о завещании на его имя речи не идет. Доронина сейчас находится в специализированном медицинском центре высокого класса, где у нее отдельная палата и профессиональный уход. Более того, ей разрешили держать в палате кошек.

«Там, где она сейчас находится, — баня, спорт, массажи. И все, кто называют это домом престарелых, — они, конечно, негодяи абсолютные. Барвиха не смогла уже, к сожалению, нормальным образом ухаживать за ней, поэтому мы перевезли ее в Теплый Стан, и там за ней сейчас ухаживают», —объяснил Кехман.

Заслуженная артистка России, актриса МХАТа Лидия Матасова в беседе с News.ru рассказала о жизни президента театра Татьяны Дорониной. По ее словам, насильно в геронтологическом отделении актрису не удерживают.

«Состояние Татьяны Васильевны гораздо лучше, чем было раньше. Она нам приветы передает, спрашивает про театр».

Шоу-бизнес,Лидия Матасова,Владимир Кехман,Татьяна Доронина,
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