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56 минут назад

Прилучный устроил скандал в центре Москвы

Ирина Лебедева

Павел Прилучный с молодой женой и тещей ходил в кино. Когда по окончанию сеанса семейство вышло на улицу, актер увидел, что рядом с его дорогим автомобилем стоит желтая машина такси.

Павел, не стесняясь в выражениях, потребовал от таксиста освободить территорию, - пишет 5 Канал.

Шумный инцидент привлек внимание журналистов. Прилучный налетел на человека с камерой, начал материться и хватать представителя прессы за грудки.

«Засуньте себе в ж*** свою камеру!» — все больше и больше разъярялся актер.

Супруга Павла Зепюр Брутян успокаивала разбушевавшегося буяна, но не особенно настойчиво. Она также посоветовала журналисту удалить снятые кадры скандала, пообещав в противном случае «проблемы».

Еще немного, и конфликт перерос бы в драку, но вокруг стали собираться любопытные прохожие. Прилучный здраво оценил обстановку и решил все-таки отступить. Видеоролик, где актер скандалит сначала с таксистом, потом с журналистами и буянит, уже выложен в сеть.

Это далеко не первый случай, когда Прилучный создает конфликтную ситуацию и размахивает кулаками. К примеру, актер проходит потерпевшим по делу об избиении в Калининграде в 2020 году, подал в суд заявление о возмещении ему 1 млн рублей за услуги своего адвоката, который участвует в судебных заседаниях.

Шоу-бизнес,Видео,Павел Прилучный,
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