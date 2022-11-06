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1 час назад

Николай Трубач высказал свою версию смерти Моисеева

Вечерняя Москва

Официальной причиной смерти балетмейстера и поп-исполнителя Бориса Моисеева является сердечная недостаточность. Однако соавтор знаменитой песни «Голубая луна» Николай Трубач имеет собственную точку зрения на этот счет.

Появилась новая версия смерти Бориса Моисеева
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

Музыкант выразил уверенность, что звезда поп-сцены в последнее время страдал от невостребованности и одиночества. По мнению его коллеги, именно негативный эмоциональный фон привел к трагедии с некогда очень популярным артистом.

— Человек устал от этой борьбы, которая выпала ему в последние годы и лишила его сцены — самого любимого и святого места в его жизни. Это было самым тяжелым испытанием для него, — приводит слова Трубача портал Prozvezd.

Исполнитель также выразил мнение, что российская сцена потеряла одного из наиболее ярких артистов. Музыкант заявил, что до сих пор не может смириться с тем, что Моисеев ушел из жизни.

Вышел посмертный альбом Бориса Моисеева

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября в возрасте 69 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 2 октября. До этого брат Моисеева заявил, что к смерти певца причастен его арт-директор Сергей Горох. По утверждению родственника артиста, Горох намеренно делал все, чтобы тот скончался.

Шоу-бизнес,Николай Трубач,Борис Моисеев,
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