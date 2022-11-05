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22 минуты назад

Алла Духова высказалась о конфликте с Пугачевой

Газета.Ru

Основательница балета «Тодес» Алла Духова опровергла слухи о конфликте с Аллой Пугачевой из-за якобы плохого отношения к ее дочери Кристине Орбакайте. Об этом пишет «Стархит».

Алла Духова высказалась о конфликте с Пугачевой
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look PressAnatoly Lomokhov/Global Look Press

По словам Духовой, ситуация была раздута на пустом месте. Артистка признала, что как-то Орбакайте выступала вместе с балетом в Риге с песенным номером. Певице досталось около 7 номеров, на что Пугачева отреагировала в шутливой манере.

«Так как это был концерт «Тодес», а не Кристины, у нас было около 20 номеров, а у Кристи в районе семи. И Пугачева, шутя, говорит: «Что же вы мою доченьку обижаете?» Всего лишь юмор, без претензий, а раздули столько всего! Как всегда», — пояснила Духова.

Ранее Кристина Орбакайте на сочинском концерте выступила в образе Аллы Пугачевой.

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