Алла Духова высказалась о конфликте с Пугачевой

Основательница балета «Тодес» Алла Духова опровергла слухи о конфликте с Аллой Пугачевой из-за якобы плохого отношения к ее дочери Кристине Орбакайте. Об этом пишет «Стархит».
По словам Духовой, ситуация была раздута на пустом месте. Артистка признала, что как-то Орбакайте выступала вместе с балетом в Риге с песенным номером. Певице досталось около 7 номеров, на что Пугачева отреагировала в шутливой манере.
«Так как это был концерт «Тодес», а не Кристины, у нас было около 20 номеров, а у Кристи в районе семи. И Пугачева, шутя, говорит: «Что же вы мою доченьку обижаете?» Всего лишь юмор, без претензий, а раздули столько всего! Как всегда», — пояснила Духова.
Ранее Кристина Орбакайте на сочинском концерте выступила в образе Аллы Пугачевой.