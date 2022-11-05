Алла Духова высказалась о конфликте с Пугачевой

«Так как это был концерт «Тодес», а не Кристины, у нас было около 20 номеров, а у Кристи в районе семи. И Пугачева, шутя, говорит: «Что же вы мою доченьку обижаете?» Всего лишь юмор, без претензий, а раздули столько всего! Как всегда», — пояснила Духова.