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53 минуты назад

Пародист Песков рассказал, как выступал в подгузниках

Ирина Лебедева

Александр Песков несколько лет назад сделал операцию на поджелудочной железе. Едва выписавшись из больницы, пародист отправился на гастроли.

Пародист Песков рассказал, как выступал в подгузниках
Фото: РамблерРамблер

Но его организм еще не восстановился до такой степени, чтобы Песков мог работать, как раньше. Заботиться об артисте пришлось концертному директору, который научился делать Пескову перевязки. И более того, выступать комику приходилось в памперсах и колготках. Правда, на тот момент этого никто так и не узнал., - пишет СтарХит.

«Около часа он обрабатывал мне раны, его научили врачи. Я выступал в подгузниках — никто об этом не знал. У меня был первый концерт, не помню город… Я уже готов был идти на сцену, а организм непослушный, вернее, рана непослушная послеоперационная. И все, что в тебе есть, — выходит. Меняли колготки перед концертом, задержали на 30 минут. Но публика не знала об этом», - рассказал артист в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Сейчас у шоумена дела идут не очень хорошо. Концертов практически нет, а ему приходится выплачивать ипотеку за двухкомнатную квартиру. Пескову во время пандемии даже пришлось брать у банка кредитные каникулы. Живут они с 90-летней мамой, которая получает пенсию, также комик дает частные уроки.

Но несмотря на сложности, артист пришел в норму, а затем выпустил свою первую книгу под названием «Мужчина в колготках».

Шоу-бизнес,Александр Песков,
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