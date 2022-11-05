Пародист Песков рассказал, как выступал в подгузниках

Александр Песков несколько лет назад сделал операцию на поджелудочной железе. Едва выписавшись из больницы, пародист отправился на гастроли.
Но его организм еще не восстановился до такой степени, чтобы Песков мог работать, как раньше. Заботиться об артисте пришлось концертному директору, который научился делать Пескову перевязки. И более того, выступать комику приходилось в памперсах и колготках. Правда, на тот момент этого никто так и не узнал., - пишет СтарХит.
«Около часа он обрабатывал мне раны, его научили врачи. Я выступал в подгузниках — никто об этом не знал. У меня был первый концерт, не помню город… Я уже готов был идти на сцену, а организм непослушный, вернее, рана непослушная послеоперационная. И все, что в тебе есть, — выходит. Меняли колготки перед концертом, задержали на 30 минут. Но публика не знала об этом», - рассказал артист в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на канале НТВ.
Сейчас у шоумена дела идут не очень хорошо. Концертов практически нет, а ему приходится выплачивать ипотеку за двухкомнатную квартиру. Пескову во время пандемии даже пришлось брать у банка кредитные каникулы. Живут они с 90-летней мамой, которая получает пенсию, также комик дает частные уроки.
Но несмотря на сложности, артист пришел в норму, а затем выпустил свою первую книгу под названием «Мужчина в колготках».