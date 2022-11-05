Пародист Песков рассказал, как выступал в подгузниках

«Около часа он обрабатывал мне раны, его научили врачи. Я выступал в подгузниках — никто об этом не знал. У меня был первый концерт, не помню город… Я уже готов был идти на сцену, а организм непослушный, вернее, рана непослушная послеоперационная. И все, что в тебе есть, — выходит. Меняли колготки перед концертом, задержали на 30 минут. Но публика не знала об этом», - рассказал артист в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на канале НТВ.