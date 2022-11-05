Орбакайте вышла на сцену в «фирменном» балахоне Пугачевой

Кристина Орбакайте продолжает гастроли по России. В связи с тем, что ее мать Алла Пугачева покинула страну и обосновалась в Израиле, к Кристине публика приглядывается особо тщательно. Тем более, что она замужем за бизнесменом из Штатов Михаилом Земцовым, там живет и учится ее дочь Клава, пишет ФАН.
Тем не менее, на концерте в Сочи Орбакайте предстала перед публикой как раз похожей на Примадонну. Она надела серебряный балахон с бахромой, в подобных нарядах ранее выходила на сцену Алла Пугачева. И даже скопировала ее манеру исполнения. Орбакайте прошлась по залу, размахивая руками, как это ранее делала Алла Борисовна.
Реакция зала не заставила себя ждать. Кристине достались бурные аплодисменты.
Ранее певица Кристина Орбакайте разместила на странице в одной из социальных сетей видео с дочерью. Однако вместо комплиментов артистка получила критику от подписчиков, поскольку девочка плохо разговаривает на русском языке. С младенчества 10-летняя Клавдия Земцова живет в США вместе с отцом.