Орбакайте вышла на сцену в «фирменном» балахоне Пугачевой

Кристина Орбакайте продолжает гастроли по России. В связи с тем, что ее мать Алла Пугачева покинула страну и обосновалась в Израиле, к Кристине публика приглядывается особо тщательно. Тем более, что она замужем за бизнесменом из Штатов Михаилом Земцовым, там живет и учится ее дочь Клава, пишет ФАН.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Тем не менее, на концерте в Сочи Орбакайте предстала перед публикой как раз похожей на Примадонну. Она надела серебряный балахон с бахромой, в подобных нарядах ранее выходила на сцену Алла Пугачева. И даже скопировала ее манеру исполнения. Орбакайте прошлась по залу, размахивая руками, как это ранее делала Алла Борисовна.

Реакция зала не заставила себя ждать. Кристине достались бурные аплодисменты.