Довлатова сообщила, что готовится к пластической операции

Алла Довлатова не исключение в череде знаменитостей, которые в стремлении быть вечно молодыми и красивыми не боятся даже ложиться под нож хирурга. Актриса призналась поклонникам, что планирует сделать очередную пластическую операцию, хотя не так давно она сделала подтяжку лба и век.

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Довлатова довольна результатами, но считает, что ей есть, что улучшить, - пишет teleprogramma.pro.

По словам Аллы, ее лицо — это рабочий инструмент.

«И если фигуру можно фитнесом, массажами, диетами и аппаратной косметологией поддержать, то лицо уколами, всеми этими средствами не удержишь, увы», - написала актриса.

Звезда сообщила, что уже взяла отпуск на работе чтобы пройти обследование перед хирургическим вмешательством.