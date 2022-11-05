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32 минуты назад

Довлатова сообщила, что готовится к пластической операции

Ирина Лебедева

Алла Довлатова не исключение в череде знаменитостей, которые в стремлении быть вечно молодыми и красивыми не боятся даже ложиться под нож хирурга. Актриса призналась поклонникам, что планирует сделать очередную пластическую операцию, хотя не так давно она сделала подтяжку лба и век.

Довлатова сообщила, что готовится к пластической операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Довлатова довольна результатами, но считает, что ей есть, что улучшить, - пишет teleprogramma.pro.

По словам Аллы, ее лицо — это рабочий инструмент.

«И если фигуру можно фитнесом, массажами, диетами и аппаратной косметологией поддержать, то лицо уколами, всеми этими средствами не удержишь, увы», - написала актриса.

Звезда сообщила, что уже взяла отпуск на работе чтобы пройти обследование перед хирургическим вмешательством.

В январе 2021 году Алла Довлатова раскрыла способ похудеть после новогодних праздников. По словам ведущей, главное в ее методе — продержаться неделю, соблюдая специальный режим, после чего человек втягивается, и ему становится легче.

Шоу-бизнес,Алла Довлатова,
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