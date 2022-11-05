Концертный директор рассказала о буйном характере Наргиз

Наталия Кузьмина, концертный директор, была знакома с бывшим супругом Наргиз Закировой итальянским певцом Филиппом Балзано. Об этом она рассказала журналистам портала prozvezd.
«Я раньше работала вместе со звукорежиссером Олегом Тогобицким и композитором Владимиром Бородиным. Они оба недавно ушли из жизни. Так вот однажды мы снимали клип для Филиппа Балзано. Помню, как вся съемочная группа и музыканты сидели в гримерке, а он нам рассказывал, как Наргиз, будучи с ним в браке, кричала на него и даже била! Она тогда пела в кабаках и говорила, что хочет попасть на большую сцену», - вспоминает Наталия.
Кузьмина не удивляется, что Наргиз стала зачинщицей скандала между ней и Филиппом Киркоровым. Такой у нее характер. Но и поп-король не стал себя сдерживать.
«Но, безусловно, как артисты, они оба не имели права ругаться публично. Могли передраться в гримерке, но не выносить свой конфликт на суд общественности, - считает концертный директор.
Напомним, что Наргиз после начала спецоперации стала регулярно критиковать действия Москвы. За свои высказывания российские власти ввели против нее санкции — исполнительнице запрещен въезд в Россию на ближайшие 50 лет.