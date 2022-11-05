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54 минуты назад

Вышел посмертный альбом Моисеева

Ирина Лебедева

Увидел свет последний, одиннадцатый студийный альбом Бориса Моисеева. Его название - «Я не могу тебя терять». Выход сборника приурочен к 40 дням со дня смерти артиста.

Вышел посмертный альбом Моисеева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сборник вошли тринадцать композиций, авторы которых - Илья Резник, Алла Пугачева, Раймонд Паулс, Николай Трубач и другие известные персоны, - пишет teleprogramma.pro.

Директор и друг артиста Сергей Горох написал в микроблоге, что

Моисееву «удалось показать новый взгляд на мир после инсульта».

«Долгожданный релиз показывает, как могло бы развиваться творчество Моисеева, если бы не его преждевременный уход. Этот альбом — напоминание нам о том, как надо ценить близких, пока они живы», — резюмировал Горох.

Напомним, Бориса Моисеева не стало 27 сентября. В начале октября музыканта похоронили на Троекуровском кладбище.

Шоу-бизнес,Николай Трубач,Борис Моисеев,Илья Резник,Раймонд Паулс,Алла Пугачева,
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