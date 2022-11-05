Вышел посмертный альбом Моисеева

Увидел свет последний, одиннадцатый студийный альбом Бориса Моисеева. Его название - «Я не могу тебя терять». Выход сборника приурочен к 40 дням со дня смерти артиста.
В сборник вошли тринадцать композиций, авторы которых - Илья Резник, Алла Пугачева, Раймонд Паулс, Николай Трубач и другие известные персоны, - пишет teleprogramma.pro.
Директор и друг артиста Сергей Горох написал в микроблоге, что
Моисееву «удалось показать новый взгляд на мир после инсульта».
«Долгожданный релиз показывает, как могло бы развиваться творчество Моисеева, если бы не его преждевременный уход. Этот альбом — напоминание нам о том, как надо ценить близких, пока они живы», — резюмировал Горох.
Напомним, Бориса Моисеева не стало 27 сентября. В начале октября музыканта похоронили на Троекуровском кладбище.