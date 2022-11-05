Кормухина напомнила, что Пугачева не отказывала людям в помощи

На фоне отъезда Аллы Пугачевой с семьей за границу многие злопыхатели пытаются выставить Примадонну человеком высокомерным и эгоистичным. Однако это не так, и об этом знают не только близкие певицы. Ольга Кормухина вступилась за Аллу Борисовну, напомнив, что та помогала очень многим людям, в том числе тем, кого не знала лично.

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Так, Кормухина рассказала журналистам «Собеседника», что Пугачева быстро решила вопрос с местом на кладбище для выдающегося педагога, заслуженного деятеля искусств Татьяны Маркович. Маркович называли легендой «Гнесинки» и Института современного искусства.

«Родственники поставили условие — или хороним на Троекуровском, или кремируем. Мы написали письма во все инстанции, перепробовали все... И тут один из ее учеников предложил: «Оленька, позвони Алле. Очень тебя прошу», — вспоминает Кормухина.

Пугачева не задавала лишних вопросов, но буквально через пять минут договоренность о месте для могилы была получена. При этом Примадонна с покойной даже не была знакома.