Барановская уверена, что «жизнь за границей развивает патриотизм»

Юлия Барановская считает, что многие россияне, уехавшие в последние месяцы за границу, скоро начнут тосковать по родине и поймут, что нет ничего лучше родной страны. Телеведущая знает о подобном не понаслышке – она сама несколько лет прожила в Великобритании, сначала с Андреем Аршавиным, затем с детьми. Об этом сообщает 5 Канал.
«Опыт жизни за границей очень быстро в тебе развивает патриотизм. Потому что ты понимаешь, что ничего любимее твоей страны нет. Это абсолютная правда!» — утверждает Юлия.
Находясь за рубежом, Юля с семьей всегда отмечали российские праздники.
«И всегда это еще больше заставляло чувствовать, что это наш праздник. Мы ходили по Лондону, пели песни о Победе. И так это все время чувствовалось очень здорово! У меня никогда не было проблем с патриотизмом, если честно», - считает телеведущая.
Барановская создала социальный проект «Женщины Донбасса», в котором рассказала о судьбах 30 женщин, пострадавших после 2014 года от действий националистов. Юлия рассчитывает продолжать проект. Будет итоговый фильм, а затем - истории еще 30 женщин.
Телеведущая Юлия Барановская рассталась со своим гражданским супругом футболистом Андреем Аршавиным девять лет назад. Сейчас, вспоминая об оставшейся в прошлом семейной жизнью со спортсменом, Юлия рассказала, что из-за него отказалась от карьеры радиоведущей.