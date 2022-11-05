На своем недавнем концерте в Сочи Кристина Орбакайте примерила узнаваемый сценический образ своей мамы Аллы Пугачевой, сообщает Федеральное Агентство Новостей. Во время одного из выходов на сцену исполнительница надела серебряный балахон с бахромой, который традиционно ассоциировался с любимым сценическим нарядом Аллы Пугачевой. Также Орбакайте повторила узнаваемую манеру выступления Примадонны — прошлась вдоль зрительного зала, активно размахивая руками. Недавно Светлана Бондарчук поделилась архивным фото в компании Никиты Преснякова и Кристины Орбакайте. Также Орбакайте анонсировала концерт в Подмосковье на фоне слухов о своей эмиграции.