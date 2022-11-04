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30 минут назад

Родион Газманов рассказал о собственной «мобилизации»

Ирина Лебедева

Родион Газманов накануне выпустил новую композицию. Как оказалось, для того чтобы ее завершить, музыканту пришлось, как он выразился, «мобилизоваться». Об этом он рассказал подписчикам в микроблоге.

Родион Газманов рассказал о собственной «мобилизации»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я все же мобилизовался и за пару дней дописал из давно лежавшего черновика песню про столицу, которую (как песню, так и город) я люблю, и которой немного горжусь», — написал Родион.

Также Газманов-младший высказался по поводу Дня народного единства. Он убежден, что сила россиян именно в единстве, - пишет Экспресс Газета.

«Нас никогда никто не сможет победить пока мы вместе. Давайте помогать близким и родным, потому что все большое все равно начинается с малого, а если все будет хорошо в наших домах, в наших семьях и компаниях, то и все остальное будет хорошо».

В недавнем интервью Родион Газманов решил расставить все точки над «i» и прокомментировал слухи, которые окружают его семью. Музыкант признался, что правда был за границей, однако поездка была связана исключительно с рабочими делами. Родион составил компанию отцу в поездке в Израиль.

«Отец был в Израиле, и я был, мы ездили с гастролями. Но одно дело бывать в стране, а другое дело — получать гражданство.

Шоу-бизнес,Родион Газманов,
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