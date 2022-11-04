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1 час назад

Певца SHAMAN назвали утрированным проектом для молодежи

РИА "ФедералПресс"

Победитель шоу «Голос» Петр Захаров заявил, что новый певец SHAMAN – это заготовленный патриотический проект для молодежи.

Певца SHAMAN назвали утрированным проектом для молодежи
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Петр Захаров, который победил в седьмом сезоне шоу «Голос», заявил, что певец SHAMAN – это своеобразный молодежный проект, через который нынешнему поколению хотят привить патриотизм.

«Один из проектов, который пытается сейчас на языке, понятном большинству зрителей, молодежи заявить о чем-то. Но мне как представителю нашей песни обидно, что пока о том, что я – русский, нужно орать», – говорит Захаров.

Захаров говорит, что патриотизм должен войти в жизнь россиян естественно. Певец считает, что любовь к Родине у россиян может быть как в песне – «ночью двери мы держим открытыми, что надежней любого замка».

Артист уточнил, что ему не нравится показной патриотизм, во время которого рвут рубашку на груди, пишет «ФАН».

Шоу-бизнес,Петр Захаров,
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