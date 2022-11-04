Певца SHAMAN назвали утрированным проектом для молодежи

Победитель шоу «Голос» Петр Захаров заявил, что новый певец SHAMAN – это заготовленный патриотический проект для молодежи.
Петр Захаров, который победил в седьмом сезоне шоу «Голос», заявил, что певец SHAMAN – это своеобразный молодежный проект, через который нынешнему поколению хотят привить патриотизм.
«Один из проектов, который пытается сейчас на языке, понятном большинству зрителей, молодежи заявить о чем-то. Но мне как представителю нашей песни обидно, что пока о том, что я – русский, нужно орать», – говорит Захаров.
Захаров говорит, что патриотизм должен войти в жизнь россиян естественно. Певец считает, что любовь к Родине у россиян может быть как в песне – «ночью двери мы держим открытыми, что надежней любого замка».
Артист уточнил, что ему не нравится показной патриотизм, во время которого рвут рубашку на груди, пишет «ФАН».