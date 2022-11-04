Стало известно, куда Киркоров увез детей

Филипп Киркоров на фоне разгоревшегося в СМИ и социальных сетях скандала из-за его оскорбительных высказываний в адрес Наргиз Закировой и вступившейся за нее Виктории Бони, забрал наследников и уехал отдыхать в Дубай, - пишет Экспресс газета.

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Об этом сам поп-король сообщил в своем микроблоге, где опубликовал и фотографии с курорта. Филипп написал, что они с Аллой-Викторией и Мартином воспользуются школьными каникулами, чтобы провести время на морском берегу.

«Ка-ни-ку-лы! Такие долгожданные. Такие манящие. И вуаля! Мы с детьми и счастью нет предела», - похвастался Киркоров.

Ранее на прошедшем в Ташкенте концерте Филиппа Киркорова произошел неприятный инцидент. Во время исполнения хита «Цвет настроения синий» у зрителей создалось впечатление, что певец не попадал в ноты и «жевал» слова.