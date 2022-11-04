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1 час назад

Лолита призналась в тайной слабости

Ирина Лебедева

Лолита Милявская призналась поклонникам, что не может устоять перед шоколадными конфетами. Так, на днях певица на ночь съела целый пакет шоколадных батончиков. На утро проявилась аллергическая реакция – опухло лицо и появились мешки под глазами.

Лолита призналась в тайной слабости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Более того, звезда опасается, что теперь не влезет в концертный комбинезон. Она в последнее время сильно похудела и с полным правом носила облегающие костюмы. Об этом пишет портал prozvezd.

Милявская отметила, что у нее договоренность с коллективом – вести трезвый образ жизни и умеренно есть во время гастролей, чтобы ничто не отразилось на выступлениях. Однако страсть к шоколадкам победила.

«И я вчера, понимая, как в детстве, что наступает время запретов, прикончила пакет сникерсов за ночь. Никому не расскажу из членов коллектива, но по комбинезону может быть видно», - созналась звезда.

Недавно Лолита Милявская пожертвовала комфортом ради экономии времени и поехала на собственное выступление, которое должно было состояться в подмосковном Жуковском, на электричке. Об этом она написала в Телеграм-канале.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,
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