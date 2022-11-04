Лолита призналась в тайной слабости

Лолита Милявская призналась поклонникам, что не может устоять перед шоколадными конфетами. Так, на днях певица на ночь съела целый пакет шоколадных батончиков. На утро проявилась аллергическая реакция – опухло лицо и появились мешки под глазами.

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Более того, звезда опасается, что теперь не влезет в концертный комбинезон. Она в последнее время сильно похудела и с полным правом носила облегающие костюмы. Об этом пишет портал prozvezd.

Милявская отметила, что у нее договоренность с коллективом – вести трезвый образ жизни и умеренно есть во время гастролей, чтобы ничто не отразилось на выступлениях. Однако страсть к шоколадкам победила.

«И я вчера, понимая, как в детстве, что наступает время запретов, прикончила пакет сникерсов за ночь. Никому не расскажу из членов коллектива, но по комбинезону может быть видно», - созналась звезда.