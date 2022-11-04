Супруга Джигана «натянула трусы до ушей»

Российская модель и дизайнер Оксана Самойлова удивила подписчиков откровенным фото.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Многодетная мать и звездная супруга репера Джигана засветилась на фотографии во время очереднго путешествия с мужем..

На яхте, арендованной парой во время поездки в Дубай, Самойлова предстала в черном купальнике на золотых цепочках и плавательных трусиках завышенной посадки.

Некоторые искренне восхитилась формами Оксаны, родившей четверых детей, но были и те, которые все-таки нашли, к чему придраться.