В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Супруга Джигана «натянула трусы до ушей»

Passion.ru

Российская модель и дизайнер Оксана Самойлова удивила подписчиков откровенным фото.

Супруга Джигана «натянула трусы до ушей»
Фото: Passion.ruPassion.ru

Многодетная мать и звездная супруга репера Джигана засветилась на фотографии во время очереднго путешествия с мужем..

На яхте, арендованной парой во время поездки в Дубай, Самойлова предстала в черном купальнике на золотых цепочках и плавательных трусиках завышенной посадки.

Некоторые искренне восхитилась формами Оксаны, родившей четверых детей, но были и те, которые все-таки нашли, к чему придраться.

«Оксана, вне всякого сомнения, красотка, только вот зачем натягивать трусы до ушей?» «Когда уже пройдет мода на эти странные купальники с высокими плавками?», - задают девушке риторические вопросы комментаторы в социальных сетях.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители