Галустян вернется к образу Жорика Вартанова в новом шоу

Юморист Михаил Галустян вернется к образу Жорика Вартанова — ведущего «Сев-Кав TV» — в первом спецвыпуске скетч-шоу от ТНТ «Галустян+». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала.

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Проект будет состоять из скетчей на различные темы — от социальных до бытовых. Галустян вместе с приглашенными звездами будет примерять на себе необычные образы и выкручиваться из пикантных обстоятельств, в которые попадают герои. Помимо образа Вартанова, юморист также перевоплотиться в олигарха под санкциями, горе-адвоката и многих других.

«Качественный юмор, классные герои и приглашенные звезды — это шоу обязательно будет популярным. Ведь его, как минимум, будут смотреть все армяне. Как максимум — его будет смотреть Саша Ревва, а у него дома, на секундочку, шесть телевизоров», — прокомментировал шоу Галустян.