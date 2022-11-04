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19 минут назад

Галустян вернется к образу Жорика Вартанова в новом шоу

Газета.Ru

Юморист Михаил Галустян вернется к образу Жорика Вартанова — ведущего «Сев-Кав TV» — в первом спецвыпуске скетч-шоу от ТНТ «Галустян+». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала.

Галустян вернется к образу Жорика Вартанова в новом шоу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Проект будет состоять из скетчей на различные темы — от социальных до бытовых. Галустян вместе с приглашенными звездами будет примерять на себе необычные образы и выкручиваться из пикантных обстоятельств, в которые попадают герои. Помимо образа Вартанова, юморист также перевоплотиться в олигарха под санкциями, горе-адвоката и многих других.

«Качественный юмор, классные герои и приглашенные звезды — это шоу обязательно будет популярным. Ведь его, как минимум, будут смотреть все армяне. Как максимум — его будет смотреть Саша Ревва, а у него дома, на секундочку, шесть телевизоров», — прокомментировал шоу Галустян.

В «Галустян+» зрители также увидят Анну Хилькевич, Тимати, Яну Кошкину, Демиса Карибидиса и других. Шоу выйдет 4 ноября в 19:30 на телеканале ТНТ.

Шоу-бизнес,Яна Кошкина,Демис Карибидис,Тимати,Михаил Галустян,Анна Хилькевич,
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