Лавров жестко высказался о Гребенщикове

«Смелости у него не хватало раньше сказать, что Россия не его страна. Сейчас может говорить, когда деньги уже вывезены. Думаю, ему уже никогда не будут рады в России. Да ему это и надо. Он показал свое лицо. Никто его не вспомнит. Если и вернется, то только на кладбище», – заявил Лавров.