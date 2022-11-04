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5 минут назад

Лавров жестко высказался о Гребенщикове

Ирина Лебедева

Известный певец и композитор Борис Гребенщиков недавно сделал резкое заявление, сказав, что Россия - уже давно не его страна. Музыканта осудили многие его коллеги. В частности, продюсер Сергей Лавров заявил, что тот совершил большую ошибку, отказавшись от своей родины, поскольку на его концерты приходит только русскоязычная аудитория. Об этом информирует портал Blitz+.

Лавров жестко высказался о Гребенщикове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Смелости у него не хватало раньше сказать, что Россия не его страна. Сейчас может говорить, когда деньги уже вывезены. Думаю, ему уже никогда не будут рады в России. Да ему это и надо. Он показал свое лицо. Никто его не вспомнит. Если и вернется, то только на кладбище», – заявил Лавров.

Гребенщиков в последний раз был в России 23 февраля. В этот день состоялось его выступление в Санкт-Петербурге.

После этого большой гастрольный тур по России в честь 50-летия «Аквариума», запланированный на 2022 год, был отменен. Гребенщиков уехал в Лондон (он рассказывал, что переехал туда еще в начале 2020 года). В последние месяцы он выступает в Европе и Израиле.

Шоу-бизнес,Борис Гребенщиков,Сергей Лавров,
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