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35 минут назад

«Нам за это бабки платят»: Розенбаум заботится о своем внешнем виде

Ирина Лебедева

Александр Розенбаум признался: для того, чтобы артисту зарабатывать деньги, ему следует хорошо выглядеть. Музыканту в сентябре исполнился 71 год, но он активно продолжает выступать, подтянут и бодр.

«Нам за это бабки платят»: Розенбаум заботится о своем внешнем виде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Розенбаума, у него просто нет другого выхода, - пишет ФАН. Иначе публика тебя перестанет принимать. Об этом артист рассказал в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Когда меня спрашивают, как удается так выглядеть в мои-то годы, я отвечаю, что не имею права выглядеть по-другому, потому что нам за это бабки платят», — признался исполнитель.

Розенбаум объяснил, что следит за своим здоровьем, поскольку. хочет быть мужчиной, а не размазней. Хотя и отметил, что чувствуется, что ему уже не 30 и не 40 лет.

Ксении Собчак не удалось добиться от российского певца Александра Розенбаума критики страны во время длительного интервью. Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ». Розенбаум дал ей и зрителям четко понять — он был, есть и будет сторонником крепкого российского государства.

Шоу-бизнес,Александр Розенбаум,Ксения Собчак,
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