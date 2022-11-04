«Нам за это бабки платят»: Розенбаум заботится о своем внешнем виде

Александр Розенбаум признался: для того, чтобы артисту зарабатывать деньги, ему следует хорошо выглядеть. Музыканту в сентябре исполнился 71 год, но он активно продолжает выступать, подтянут и бодр.

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По словам Розенбаума, у него просто нет другого выхода, - пишет ФАН. Иначе публика тебя перестанет принимать. Об этом артист рассказал в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Когда меня спрашивают, как удается так выглядеть в мои-то годы, я отвечаю, что не имею права выглядеть по-другому, потому что нам за это бабки платят», — признался исполнитель.

Розенбаум объяснил, что следит за своим здоровьем, поскольку. хочет быть мужчиной, а не размазней. Хотя и отметил, что чувствуется, что ему уже не 30 и не 40 лет.