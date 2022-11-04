Тиктокершу Гаврилину довели до истерики на шоу «Звезды в Африке»

На проекте «Звезды в Африке» участникам приходится ой как нелегко: голодно, холодно, да еще и вокруг интриги плетут. Юля Гаврилина — добрая и ранимая душа, которую проще простого довести до слез. Так, в прошлом году тиктокер не выдержала натиска Стаса Ярушина и расплакалась со словами: «Я здесь лишняя». В новом выпуске шоу, который покажут уже в это воскресенье, до истерики блогера довела ее же команда, о чем стало известно Super.
В рамках очередного испытания Юле доверили роль тренера команды «красных» во время «слепого» футбольного матча. Она должна была подсказывать игрокам, где находится мяч, чтобы те забили его в ворота. Олег Верещагин, Карина Кросс и Владимир Сычев были недовольны помощью Гаврилиной и просили делать более адресные подсказки. В конце концов сокомандники совсем перестали сдерживаться, чем довели Юльку Шпульку до слез. В распоряжении Super оказалось видео, на котором девушка слезно просит свою команду ее уважать.