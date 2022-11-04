Тиктокершу Гаврилину довели до истерики на шоу «Звезды в Африке»

На проекте «Звезды в Африке» участникам приходится ой как нелегко: голодно, холодно, да еще и вокруг интриги плетут. Юля Гаврилина — добрая и ранимая душа, которую проще простого довести до слез. Так, в прошлом году тиктокер не выдержала натиска Стаса Ярушина и расплакалась со словами: «Я здесь лишняя». В новом выпуске шоу, который покажут уже в это воскресенье, до истерики блогера довела ее же команда, о чем стало известно Super.