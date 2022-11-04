Савичева разбила голову своему гитаристу

«Помощница сказала мне спокойным голосом, мол, Юлия, ты разбила голову Саше, у него три песни текла кровь. Я ничего вообще не видела! Думала все нормально. Больше всего меня поразило то, что он не остановился и продолжал играть! Это просто верх профессионализма! Когда мне показали это видео крупным планом, когда туфля летела и приземлилась четко на голову Саше… Мне просто было больно смотреть на это», - вновь переживала неприятное событие звезда.