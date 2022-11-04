Савичева разбила голову своему гитаристу

Юлия Савичева недавно во время концерта едва не покалечила своего музыканта. Певица так увлеклась, что не заметила, как заехала каблуком туфли по голове гитаристу Александру. Об этом певица рассказала, будучи гостьей в студии Ru.TV.
«Помощница сказала мне спокойным голосом, мол, Юлия, ты разбила голову Саше, у него три песни текла кровь. Я ничего вообще не видела! Думала все нормально. Больше всего меня поразило то, что он не остановился и продолжал играть! Это просто верх профессионализма! Когда мне показали это видео крупным планом, когда туфля летела и приземлилась четко на голову Саше… Мне просто было больно смотреть на это», - вновь переживала неприятное событие звезда.
К счастью, все закончилось хорошо, серьезных травм не было, хотя скорую помощь все-тки вызывали, - пишет СтарХит.
«Я сразу побежала к нему в гримерку. Больше всего боялась, что пробила череп человеку. Каблук был высоким, в 15 сантиметров. Начала извиняться перед ним, обнимать его. После концерта Саше вызвали скорую. Слава Богу, все было не так серьезно, как это выглядело на видео», - объяснила артистка.
Юлия Савичева рассказала, почему участники шоу «Фабрика звезд» не смогли добиться успеха в музыкальной карьере. Савичева была одной из трех финалисток проекта, чья карьера пошла в гору, после его окончания. Кроме нее, успеха добились Полина Гагарина и Елена Темникова.
Однако далеко не все «фабриканты» смогли прославиться и стать востребованными артистами. По мнению Савичевой, связано это с тем, что не все смогли преодолеть поджидавшие их трудности.