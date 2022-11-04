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1 час назад

Шэрон Стоун предстоит операция по удалению опухоли

Ирина Лебедева

Шэрон Стоун рассказала в своем микроблоге, что уже длительное время чувствовала себя не слишком хорошо. Появились даже боли, и она обратилась к докторам. Медики не обнаружили ничего серьезного и не предложили ничего, кроме болеутоляющих средств.

Шэрон Стоун предстоит операция по удалению опухоли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но ситуация ухудшалась, и звезда «Основного инстинкта» отправилась в другую клинику. Там и установили, что у нее большая фиброзная опухоль. Несмотря на то, что образование признано доброкачественным, на операцию и лечение уйдет немало времени, - рассказывает ren.tv.

Сама Шэрон приняла решение не выходить на публику до полного выздоровления.

«Меня не будет 4–6 недель до полного восстановления. Спасибо всем за заботу. Все хорошо», – сообщила Стоун.

Ранее Шэрон Стоун призналась, что она девять раз пыталась родить ребенка, и каждый раз на том или ином сроке беременности у нее случался выкидыш. Впоследствии актриса усыновила трех мальчиков.

Шоу-бизнес,Шэрон Стоун,
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