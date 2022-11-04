СМИ: состояние Земфиры на концерте в Гааге сочли неадекватным

В интернете появился видеоролик с записью концерта Земфиры в Гааге. Публика обратила внимание на некоторые странности в поведении певицы. Звезда общалась со зрителями со сцены, высказывала свое мнение по поводу событий на международной арене, но речь ее была несвязной, слова было трудно разобрать. Об этом пишет ФАН.