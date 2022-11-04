СМИ: состояние Земфиры на концерте в Гааге сочли неадекватным

В интернете появился видеоролик с записью концерта Земфиры в Гааге. Публика обратила внимание на некоторые странности в поведении певицы. Звезда общалась со зрителями со сцены, высказывала свое мнение по поводу событий на международной арене, но речь ее была несвязной, слова было трудно разобрать. Об этом пишет ФАН.
Публицист Михаил Шахназаров, обративший внимание не видеозапись, решил, что Земфира принимала алкоголь. В социальных сетях высказываются и более радикальные предположения. Многие заподозрили, что звезда вышла на сцену после принятия запрещенных веществ.
Певица Земфира ранее сообщала в Telegram-канале, что проведет в октябре-ноябре 11 концертов в Европе. Выступления состоятся в рамках тура Borderline Tour 2022. Название Borderline носит ее последний альбом.