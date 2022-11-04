В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

СМИ: состояние Земфиры на концерте в Гааге сочли неадекватным

Ирина Лебедева

В интернете появился видеоролик с записью концерта Земфиры в Гааге. Публика обратила внимание на некоторые странности в поведении певицы. Звезда общалась со зрителями со сцены, высказывала свое мнение по поводу событий на международной арене, но речь ее была несвязной, слова было трудно разобрать. Об этом пишет ФАН.

СМИ: состояние Земфиры на концерте в Гааге сочли неадекватным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Публицист Михаил Шахназаров, обративший внимание не видеозапись, решил, что Земфира принимала алкоголь. В социальных сетях высказываются и более радикальные предположения. Многие заподозрили, что звезда вышла на сцену после принятия запрещенных веществ.

Певица Земфира ранее сообщала в Telegram-канале, что проведет в октябре-ноябре 11 концертов в Европе. Выступления состоятся в рамках тура Borderline Tour 2022. Название Borderline носит ее последний альбом.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители