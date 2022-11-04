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18 минут назад

Певец Маршал пожаловался на «раскрошившийся» позвоночник

Ирина Лебедева

Александру Маршалу этим летом исполнилось 65. Как рассказал сам музыкант, у него уже есть очень серьезные проблемы со здоровьем.

Певец Маршал пожаловался на «раскрошившийся» позвоночник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, больше всего неприятностей доставляет больной позвоночник, из-за которого у Александра даже отнималась нога. Об этом пишет ФАН. Маршал держится за счет специальной гимнастики, которая действительно поставила его на ноги в буквальном смысле слова.

«Позвоночник — он разрушился просто, раскрошился. У меня отнималась нога и так далее, но это грозит нам всем, потому что мы мало движемся. Доктор сказал, если я не буду выполнять эти упражнения, я буду постоянным его пациентом. И вот пять лет, невзирая ни на что, я делаю эти упражнения, и это вот мне помогает, держит меня в тонусе», — объяснил певец.

Ранее музыкант Александр Маршал в беседе с изданием «Слово и Дело» подчеркнул, что считает себя патриотом России, так как давал присягу во время службы в армии СССР. Певец заверил, что любит родину и поддерживает линию Москвы на международной арене.

Шоу-бизнес,Александр Маршал,
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