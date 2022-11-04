Певец Маршал пожаловался на «раскрошившийся» позвоночник

«Позвоночник — он разрушился просто, раскрошился. У меня отнималась нога и так далее, но это грозит нам всем, потому что мы мало движемся. Доктор сказал, если я не буду выполнять эти упражнения, я буду постоянным его пациентом. И вот пять лет, невзирая ни на что, я делаю эти упражнения, и это вот мне помогает, держит меня в тонусе», — объяснил певец.