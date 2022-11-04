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37 минут назад

Боня хочет наказать Киркорова

Ирина Лебедева

Виктория Боня возмущена поведением Филиппа Киркорова и собирается создать петицию, чтобы наказать поп-короля российской эстрады. Светская львица предлагает лишить певца звания народного артиста. Об этом рассказывает 5 канал.

Боня хочет наказать Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интернет Виктория выложила видеоролик, где обратилась к своим поклонникам.

«Я считаю, что артист, который является народным артистом России, не имеет права оскорблять женщин. С „кофточкой розовой“ ладно, забыли, но это происходит постоянно», — сказала она.

Напомним, недавно Филипп создал целый ряд конфликтных ситуаций. Он грубо ответил журналистке, задавшей не понравившийся ему вопрос. Затем, выступая в Ташкенте, оскорбительно отозвался о Наргиз Закировой. Виктория Боня публично заступилась за певицу, но и ей досталось от разгневанного исполнителя.

Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с "Пятым каналом" посоветовала певцу Филиппу Киркорову проявлять сдержанность.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,Филипп Киркоров,Анастасия Волочкова,
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