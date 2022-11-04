Боня хочет наказать Киркорова

Виктория Боня возмущена поведением Филиппа Киркорова и собирается создать петицию, чтобы наказать поп-короля российской эстрады. Светская львица предлагает лишить певца звания народного артиста. Об этом рассказывает 5 канал.

«Я считаю, что артист, который является народным артистом России, не имеет права оскорблять женщин. С „кофточкой розовой“ ладно, забыли, но это происходит постоянно», — сказала она.

Напомним, недавно Филипп создал целый ряд конфликтных ситуаций. Он грубо ответил журналистке, задавшей не понравившийся ему вопрос. Затем, выступая в Ташкенте, оскорбительно отозвался о Наргиз Закировой. Виктория Боня публично заступилась за певицу, но и ей досталось от разгневанного исполнителя.