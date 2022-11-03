Харламов объявил об уходе из Comedy Club

Юморист Гарик Харламов объявил о своем уходе из шоу Comedy Club. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети.

Фото: соцсети соцсети

Харламов поделился скриншотом новости, в которой говорится, что его в Comedy Club заменит стендап-комик Андрей Бебуришвили.

«Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы в Comedy, но пора уступать дорогу молодым!» — написал он.

Также Харламов пожелал Бебуришвили «доброго пути», отметив, что сам отправляется «наконец-то спать». Никаких других подробностей своего ухода из шоу юморист не привел.