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17 минут назад

Харламов объявил об уходе из Comedy Club

Елена Прошина

Юморист Гарик Харламов объявил о своем уходе из шоу Comedy Club. Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети.

Харламов объявил об уходе из Comedy Club
Фото: соцсетисоцсети

Харламов поделился скриншотом новости, в которой говорится, что его в Comedy Club заменит стендап-комик Андрей Бебуришвили.

«Все, ребята! Было прекрасно провести с Пашкой эти годы в Comedy, но пора уступать дорогу молодым!» — написал он.

Также Харламов пожелал Бебуришвили «доброго пути», отметив, что сам отправляется «наконец-то спать». Никаких других подробностей своего ухода из шоу юморист не привел.

Напомним, что Харламов провел в Comedy Club 17 лет. Впервые в шоу он появился еще в 2005 году.

Шоу-бизнес,Гарик Харламов,
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