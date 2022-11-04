Бородина высказалась об уходе Харламова из Comedy Club

Российская телеведущая Ксения Бородина высказалась об уходе популярного комика Гарика Харламова из Comedy Club. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Бородина опубликовала запись о том, что комик покинул развлекательный проект, где был ведущим с 2005 года.

«Целая эпоха, жаль», — написала телеведущая.

Подписчики в комментариях согласились с мнением Бородиной, отметив, насколько гармонично Харламов участвовал в проекте.

Ранее стало известно, что Харламову подобрали замену в Comedy Club. В роли ведущего шоу его заменит стендап-комик Андрей Бебуришвили. В ближайшем выпуске шоу его представит резидент и ведущий Comedy Club Павел Воля.