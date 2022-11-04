Ивлеева расплакалась, увидев двойника Элджея

Одним из участников проекта «Сердце Ивлеевой» стал 22-летний Артем. Он оказался сильно похож на бывшего мужа Анастасии Ивлеевой — рэпера Элджея. Телеведущая пропустила Артема во второй тур, однако расплакалась после ухода парня, вспомнив своего экс-супруга. Видео публикует Telegram-канал телеканала «Пятница».

«Почему ты так выглядишь?» — с ходу спросила у Артема Ивлеева.

Он уверил телеведущую, что не специально сделал такую же прическу, как у ее бывшего мужа. Мать Ивлеевой подчеркнула, что молодой человек и внешне напоминает Элджея.