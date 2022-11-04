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47 минут назад

Увидевшая двойника Элджея на шоу "Сердце Ивлеевой" телеведущая расплакалась

Газета.Ruиещё 1

Одним из участников проекта «Сердце Ивлеевой» стал 22-летний Артем. Он оказался сильно похож на бывшего мужа Анастасии Ивлеевой — рэпера Элджея. Телеведущая пропустила Артема во второй тур, однако расплакалась после ухода парня, вспомнив своего экс-супруга. Видео публикует Telegram-канал телеканала «Пятница».

Ивлеева расплакалась, увидев двойника Элджея
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Почему ты так выглядишь?» — с ходу спросила у Артема Ивлеева.

Он уверил телеведущую, что не специально сделал такую же прическу, как у ее бывшего мужа. Мать Ивлеевой подчеркнула, что молодой человек и внешне напоминает Элджея.

«Маленький Элджейчик такой пришел», — пошутила родительница.

«Окей, ты проходишь дальше, но в следующий раз на этой волне прокатиться не получится», — заявила о своем решении Ивлеева.

Вскоре телеведущая приуныла и расплакалась, ее начали успокаивать родственники.

Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,
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