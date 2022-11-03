Басков расплакался на съемках телешоу

Певец Николай Басков расплакался в студии у телеведущего Бориса Корчевникова на съемках шоу «Жизнь и судьба».
Артист не сдержал слез, когда Корчевников показал видео с отцом Баскова.
«Это всегда тяжело. Я так и не сумел полноценно проститься с ним», — цитирует Баскова kp.ru.
По словам Баскова, он иногда чувствует присутствие отца рядом.
«Я знаю, что ушло физическое тело, что душа живет. Потому что были такие моменты в моей жизни, в которые я понимал, я чувствовал, что где-то отец рядом. Какие-то сны определенные», — сказал он.
После смерти отца артиста начал ходить на прощания, хотя раньше этого не делал.
«Казалось, что человек уже ушел, и как-то мне было непонятно, что даже в последний путь надо людей провожать. И я вот стал…» — поделился он.
Слез Басков не стесняется.
«Потому что, если мужчина умеет плакать, значит, его сердце не каменное. Значит, он умеет и любить», — заключил он.
Отец артиста Виктор Владимирович умер от рака мозга в 2019 году. Он был потомственным военным. Отцу Баскова было 67 лет.