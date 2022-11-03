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1 час назад

Николай Басков расплакался в студии у Бориса Корчевникова

Газета.Ru

Певец Николай Басков расплакался в студии у телеведущего Бориса Корчевникова на съемках шоу «Жизнь и судьба».

Басков расплакался на съемках телешоу
Фото: Россия-1Россия-1

Артист не сдержал слез, когда Корчевников показал видео с отцом Баскова.

«Это всегда тяжело. Я так и не сумел полноценно проститься с ним», — цитирует Баскова kp.ru.

По словам Баскова, он иногда чувствует присутствие отца рядом.

«Я знаю, что ушло физическое тело, что душа живет. Потому что были такие моменты в моей жизни, в которые я понимал, я чувствовал, что где-то отец рядом. Какие-то сны определенные», — сказал он.

После смерти отца артиста начал ходить на прощания, хотя раньше этого не делал.

«Казалось, что человек уже ушел, и как-то мне было непонятно, что даже в последний путь надо людей провожать. И я вот стал…» — поделился он.

Слез Басков не стесняется.

«Потому что, если мужчина умеет плакать, значит, его сердце не каменное. Значит, он умеет и любить», — заключил он.

Отец артиста Виктор Владимирович умер от рака мозга в 2019 году. Он был потомственным военным. Отцу Баскова было 67 лет.

Шоу-бизнес,Николай Басков,Борис Корчевников,
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