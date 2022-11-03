В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
15 минут назад

Бутусов назвал украинский кризис «дьявольским заговором»

Мария Иванова

Музыкант Вячеслав Бутусов заявил, что человечество не могло организовать украинский кризис без участия дьявола. Об этом сообщает РИА Новости.

Бутусов назвал неизбежным конфликт на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Бутусова, у людей нет «физических и психических ресурсов» на организацию такого конфликта - на то, «чтобы взять и положить жизнь на этот заговор против человечества».

«Это [украинский кризис - прим.ред.] именно чудовищно, потому что человеку не под силу заварить эту «кашу». <…> Поэтому я это называю дьявольским действием», - считает музыкант.

Бутусов усомнился, что кому-либо из людей могло прийти в голову посеять раздор между целыми народами.

Ранее в интервью «Аргументами и фактам» Бутусов рассказал, что его «палкой не загонишь за границу», а гастролей в США он ждет «с ужасом».

Музыкант назвал свое отношение к родине и местам, где он живет, «почти сакральным».

Бутусов подчеркивал, что может «сокрушаться, соболезновать, сочувствовать, сострадать всему тому, что происходит», но не понимает, как можно быть в оппозиции к собственному государству.

Также он говорил, что приезжает в Крым с чистой совестью и не имеет к политике никакого отношения.

Шоу-бизнес,Вячеслав Бутусов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители