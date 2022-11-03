Бутусов назвал неизбежным конфликт на Украине

Музыкант Вячеслав Бутусов заявил, что человечество не могло организовать украинский кризис без участия дьявола. Об этом сообщает РИА Новости.

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По мнению Бутусова, у людей нет «физических и психических ресурсов» на организацию такого конфликта - на то, «чтобы взять и положить жизнь на этот заговор против человечества».

«Это [украинский кризис - прим.ред.] именно чудовищно, потому что человеку не под силу заварить эту «кашу». <…> Поэтому я это называю дьявольским действием», - считает музыкант.

Бутусов усомнился, что кому-либо из людей могло прийти в голову посеять раздор между целыми народами.

Ранее в интервью «Аргументами и фактам» Бутусов рассказал, что его «палкой не загонишь за границу», а гастролей в США он ждет «с ужасом».

Музыкант назвал свое отношение к родине и местам, где он живет, «почти сакральным».

Бутусов подчеркивал, что может «сокрушаться, соболезновать, сочувствовать, сострадать всему тому, что происходит», но не понимает, как можно быть в оппозиции к собственному государству.