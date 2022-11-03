«Возвращаться пока не планирую»: Антонов покинул Россию

Стало известно, что композитор и певец Юрий Антонов еще несколько месяцев назад уехал из России. По словам артиста, он находится на реабилитации и пока не собирается возвращаться. Об этом пишет портал BLITZ+.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, несколько лет назад Антонов повредил колено, ему было сделано несколько операций. Однако до сих пор музыканту не дают покоя боли. По словам артиста, сейчас он находится заграницей, где проходит реабилитацию.

«Я сейчас за границей на реабилитации, прохожу процедуры. Дела мои понемногу, не скажу, что сильно хорошо. Никакого концерта пока быть не может», — сказал Антонов.