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1 час назад

«Возвращаться пока не планирую»: Антонов покинул Россию

Елена Прошина

Стало известно, что композитор и певец Юрий Антонов еще несколько месяцев назад уехал из России. По словам артиста, он находится на реабилитации и пока не собирается возвращаться. Об этом пишет портал BLITZ+.

«Возвращаться пока не планирую»: Антонов покинул Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, несколько лет назад Антонов повредил колено, ему было сделано несколько операций. Однако до сих пор музыканту не дают покоя боли. По словам артиста, сейчас он находится заграницей, где проходит реабилитацию.

«Я сейчас за границей на реабилитации, прохожу процедуры. Дела мои понемногу, не скажу, что сильно хорошо. Никакого концерта пока быть не может», — сказал Антонов.

Ранее Антонов отменил свой концерт, который должен был состояться еще в апреле. После этого артист перестал выходить на связь с поклонниками. Также певец сожалеет, что не будет присутствовать на будущем трибьют-концерте, организацией которого занимается Лариса Долина.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,Юрий Антонов,
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