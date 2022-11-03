Бутусов назвал неизбежным конфликт на Украине

"Сначала меня это, конечно, контузило, долгое время был в каком-то ступоре. Но потом пришлось посмотреть некоторые материалы, у меня сформировалось свое видение, понимание этих событий. Как я понимаю, конфликт на Украине можно было только какое-то время оттягивать, но это было неизбежно", - заявил он.