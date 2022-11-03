Бутусов назвал неизбежным конфликт на Украине

Лидер рок-группы "Орден Славы" поэт и музыкант Вячеслав Бутусов в интервью РИА Новости высказался о конфликте на Украине. По словам Бутусова, для него происходящее было неожиданным - он не предполагал, что подобное может случиться сейчас.
"Сначала меня это, конечно, контузило, долгое время был в каком-то ступоре. Но потом пришлось посмотреть некоторые материалы, у меня сформировалось свое видение, понимание этих событий. Как я понимаю, конфликт на Украине можно было только какое-то время оттягивать, но это было неизбежно", - заявил он.
Он отметил, что люди, которые сопереживают трагическим событиям настолько, что начинают болеть, могут искать утешения в религии.
"Нельзя предавать эту духовную поддержку. Потому что там, на небе, ангелы "рубятся", не покладая мечей, точно так же, как сейчас в Донбассе происходит. Это сопереживание событиям в Донбассе некоторых людей просто изводит", - сказал Бутусов.
"Потому и хочется быть сопричастным Богу, чтобы не маяться в отдалении", - резюмировал он.
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