Дмитрий Маликов рассекретил личную жизнь дочери

В прошлом году стало известно, что Стефания Маликова встречается с хоккеистом НХЛ Кириллом Капризовым. Пара вместе путешествовала. Стеша и Кирилл вместе побывали на Алтае, а также возлюбленные отдыхали за границей с родителями девушки. Позже их стали замечать на улицах столицы. Однако уже долгое время парочка не попадала в объективы камер папарацци. Возлюбленные расстались несколько месяцев назад. Как передают источники, расставание было тяжелым для дочери композитора. Девушка осталась в России, а хоккеист улетел в США.

Фото: Соцсети Соцсети

Но долго горевать в одиночестве Стеша не стала. Сейчас она вновь в отношениях, правда, личность кавалера раскрывать не торопится. Избранник Маликовой уже успел познакомиться с Дмитрием Маликовым. Недавно артист раскрыл подробности личной жизни Стефании.

«Жених у нее есть. Точнее, парень», — отметил композитор.

Дмитрий остался доволен выбором дочери, но заверил, что о свадьбе пока не может быть и речи. А вот знакомство с избранником прошло шикарно, по словам Маликова.