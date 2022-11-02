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1 час назад

Дмитрий Маликов рассекретил личную жизнь дочери

New Magazine

В прошлом году стало известно, что Стефания Маликова встречается с хоккеистом НХЛ Кириллом Капризовым. Пара вместе путешествовала. Стеша и Кирилл вместе побывали на Алтае, а также возлюбленные отдыхали за границей с родителями девушки. Позже их стали замечать на улицах столицы. Однако уже долгое время парочка не попадала в объективы камер папарацци. Возлюбленные расстались несколько месяцев назад. Как передают источники, расставание было тяжелым для дочери композитора. Девушка осталась в России, а хоккеист улетел в США.

Дмитрий Маликов рассекретил личную жизнь дочери
Фото: СоцсетиСоцсети

Но долго горевать в одиночестве Стеша не стала. Сейчас она вновь в отношениях, правда, личность кавалера раскрывать не торопится. Избранник Маликовой уже успел познакомиться с Дмитрием Маликовым. Недавно артист раскрыл подробности личной жизни Стефании.

«Жених у нее есть. Точнее, парень», — отметил композитор.

Дмитрий остался доволен выбором дочери, но заверил, что о свадьбе пока не может быть и речи. А вот знакомство с избранником прошло шикарно, по словам Маликова.

Напомним, что Стефания Маликова не так давно съехала из родительского подмосковного дома в собственную квартиру в столице. Так девушке удобнее ездить по делам. Известно, что у Стеши есть свой бренд одежды «Dress by Stesha», который она открыла вместе со своим одногруппницами во время учебы в МГИМО. Постепенно в Москве открывается все больше и больше бутиков Стефании. Интересно, что девушка еще в юном возрасте могла похвастаться дизайнерскими способностями и демонстрировала свои работы фолловерам.

Шоу-бизнес,Стефания Маликова,Дмитрий Маликов,МГИМО,
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