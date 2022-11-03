Певец Корнелюк против перезапуска "Ласкового мая" под прежним названием

«Это уже, наверное, будет не «Ласковый май». Она [группа] может быть популярной, кто угодно, но это будет не «Ласковый май», потому что «Ласковый май» — это то явление, которое было тогда, в конце 80-х — в начале 90-х. А остальное могут запускать и называть как угодно, мне кажется», — отметил Корнелюк.