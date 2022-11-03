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25 минут назад

Певец Корнелюк высказался против перезапуска "Ласкового мая" под прежним названием

Газета.Ruиещё 3

Певец, композитор и телеведущий Игорь Корнелюк в интервью iReactor высказался против перезапуска группы «Ласковый май» под прежним названием. По его словам, явление коллектива закончилось еще в начале 1990-х годов прошлого века, поэтому он уже никогда не будет прежним. Кроме того, по его мнению, смена бренда будет честным поступком по отношению к музыканту Юрию Шатунову.

Певец Корнелюк против перезапуска "Ласкового мая" под прежним названием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это уже, наверное, будет не «Ласковый май». Она [группа] может быть популярной, кто угодно, но это будет не «Ласковый май», потому что «Ласковый май» — это то явление, которое было тогда, в конце 80-х — в начале 90-х. А остальное могут запускать и называть как угодно, мне кажется», — отметил Корнелюк.

При этом артист допустил, что новый проект во главе с продюсером Андреем Разиным может стать популярным.

Шоу-бизнес,Игорь Корнелюк,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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