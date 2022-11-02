Тимати увез детей на Мальдивы

В Москве похолодало, Тимати решил продлить лето и отправился с детьми и мамой на Мальдивы. Также компанию рэперу составила его новая возлюбленная Валентина Иванова. В соцсети мама Тимати, Симона Юнусова, показала, как ее внуки отдыхают на острове и поделилась фотографиями 8-летней Алисы и трехлетнего Ратмира. Снимки сопроводила подписью: «Начался долгожданный отпуск! Несколько часов без дождя подарили нам чудесные фотографии в копилку памяти». Так Тимати решил провести отпуск в компании близких людей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

А в это время Анастасия Решетова пожаловалась, что отец ее ребенка никак ее не обеспечивает. Анастасия утверждает, что экс-возлюбленный перестал ей давать деньги совсем.

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«Тимур меня совсем сейчас не обеспечивает. Когда мы разошлись, он первые месяцы оплачивал мою охрану. Расходы с ребенком. Если он с ним отдыхает, это он оплачивает. Если ребенок отдыхает со мной — это все на мне. Квартиру я оплачиваю сама, она съемная. Сейчас я ее покупаю», — жалуется Решетова.

Впрочем, подписчики не разделили печаль Решетовой.

«Рожали и думали, что всю жизнь содержать будет. А не прокатило!!!», «Детям дает все», пишут ей фолловеры.

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