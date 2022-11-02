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1 час назад

Тимати увез детей на Мальдивы

New Magazine

В Москве похолодало, Тимати решил продлить лето и отправился с детьми и мамой на Мальдивы. Также компанию рэперу составила его новая возлюбленная Валентина Иванова. В соцсети мама Тимати, Симона Юнусова, показала, как ее внуки отдыхают на острове и поделилась фотографиями 8-летней Алисы и трехлетнего Ратмира. Снимки сопроводила подписью: «Начался долгожданный отпуск! Несколько часов без дождя подарили нам чудесные фотографии в копилку памяти». Так Тимати решил провести отпуск в компании близких людей.

Тимати увез детей на Мальдивы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

А в это время Анастасия Решетова пожаловалась, что отец ее ребенка никак ее не обеспечивает. Анастасия утверждает, что экс-возлюбленный перестал ей давать деньги совсем.

Соцсети

«Тимур меня совсем сейчас не обеспечивает. Когда мы разошлись, он первые месяцы оплачивал мою охрану. Расходы с ребенком. Если он с ним отдыхает, это он оплачивает. Если ребенок отдыхает со мной — это все на мне. Квартиру я оплачиваю сама, она съемная. Сейчас я ее покупаю», — жалуется Решетова.

Впрочем, подписчики не разделили печаль Решетовой.

«Рожали и думали, что всю жизнь содержать будет. А не прокатило!!!», «Детям дает все», пишут ей фолловеры.

Соцсети

Также 63-летняя мама музыканта похвасталась фигурой в купальнике. Симона Юнусова призналась подписчикам, что не любит фотографироваться, но решила поделиться некоторыми снимками с семейного отдыха на Мальдивах. Поклонники эмоционально отреагировали на ее пост: «Вы восхитительно выглядите, просто вау», «Как вы похудели! Отлично выглядите. Шикарная женщина», «Симона, вы так хорошо выглядите», «Какая роскошная молодая бабушка», «Прекрасная фигура. Браво», «Вау! Симона! Да вы красотка», «Первый раз увидела ваше фото в купальнике, вы шикарны».

Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Тимати,Валентин Иванов,
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