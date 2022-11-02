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7 минут назад

Марат Башаров занял место Ольги Бузовой во МХАТ имени Горького

Слово и Дело

Новое руководство МХАТ имени Максима Горького решило больше не звать поп-певицу Ольгу Бузову в свои ряды. Вместо экс-ведущей программы «Дом-2» приглашен актер Марат Башаров.

Во МХАТ нашли замену Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он сыграет в спектакле «Нежданно-негаданно», пишет Teleprogramma.pro.

Вместе с ним в постановке зрители увидят Наталию Медведеву, Николая Коротаева, Андрея Вешкурцева и многих других.

Недавно Бузова посетила Донбасс, куда привезла гуманитарную помощь. Она призналась, что была искренне счастлива видеть улыбки детей и взрослых.

Шоу-бизнес,Николай Коротаев,Андрей Вешкурцев,Наталия Медведева,Марат Башаров,Ольга Бузова,
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