Во МХАТ нашли замену Бузовой

Новое руководство МХАТ имени Максима Горького решило больше не звать поп-певицу Ольгу Бузову в свои ряды. Вместо экс-ведущей программы «Дом-2» приглашен актер Марат Башаров.

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Он сыграет в спектакле «Нежданно-негаданно», пишет Teleprogramma.pro.

Вместе с ним в постановке зрители увидят Наталию Медведеву, Николая Коротаева, Андрея Вешкурцева и многих других.