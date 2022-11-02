Стали известны имена ведущих финальных игр КВН

Первый канал назвал имена ведущих финальных игр КВН в текущем сезоне. Об этом сообщает kp.ru.

5 ноября первую игру 1/4 финала проведет Михаил Галустян, вторую игру — сам руководитель КВН, третью — ведущий Вадим Галыгин.

Кроме того, в ноябре пройдут съемки двух полуфиналов, а в декабре – финал. На съемках 10 ноября первый полуфинал проведет Валдис Пельш, 17 ноября — Александр Васильевич Масляков, как и в финале. «Выбрали на полуфиналы двух мэтров — Валдиса Пельша и Александра Васильевича», — сказали на телеканале.

В феврале 2022 года Александр Масляков сделал паузу в съемках из-за коронавируса. Тогда его начали заменять другие ведущие. После Маслякову понравился эксперимент, и он стал разделять обязанности ведущего с другими шоуменами.