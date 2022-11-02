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1 час назад

Браку Анжелики Варум и Агутина вынесли печальный  вердикт

Passion.ru

Между супругами больше нет любви. Увы. Это дружба или партнерские отношения, - считает писательница Лена Миро.

Браку Анжелики Варум и Агутина вынесли печальный вердикт
Фото: Passion.ruPassion.ru

Такой вывод публицисту позволил сделать анализ стихотворений, которые Леонид Агутин посвятил своей жене. Особенно Миро напрягли следующие сточки:

«В минуту тяжелых сомнений и пессими

Уверенно, без промедлений, пойди и спроси у Варум» .

В своем блоге писательница жестоко критикует стихи: «Не знаешь, что делать, иди и спрашивай у жены. Грустно. По моему глубокому убеждению, крепкий брак должен зиждется на любви. Невозможно любить кого-то на стороне. Это уже не брак».

Не совсем понятно, что так не понравилось Миро в лирике Агутина, но сплетни о разладах в звездной семье в последнее время проникли в свет явно не случайно.

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