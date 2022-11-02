«Не жалею себя ради цели»: Регина Тодоренко показала ушибы на теле

Глядя на Регину Тодоренко, поклонники нередко удивляются, как девушке удаётся все успевать: совсем недавно она стала мамой во второй раз, но это не помешало ведущей принять участие в «Ледниковом периоде». Вместе с Александром Энбертом, бронзовым призером чемпионата мира, Регина решительно настроена выиграть этот проект. Тем не менее стремление быть во всем первой оказалось очень опасным.
Ни один спорт не обходится без травм. Об этом в очередной раз напомнила Регина, показав снимки с ушибами на ногах, которые, вероятно, были получены во время съёмок. Девушка призналась, что ради своей цели она совершенно себя не жалеет. Вот почему телеведущая нередко испытывает депрессию и сильные стрессы.
«Каждый день я учусь кататься на коньках, исполняя невероятные для себя самой элементы, в том числе и олимпийские поддержки», – рассказала об участии в проекте Тодоренко.
Кроме того, Регина поделилась своим главным секретом: звезда мечтает о том, чтобы она могла высыпаться за 4 часа, поскольку в таком случае оставшееся время в сутках можно проводить активно. «Спать – это так скучно!» – подвела итог девушка. Подобное признание очень напугало преданных поклонников Тодоренко, вот почему они попросили Регину перестать работать на пределе сил.