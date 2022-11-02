«Не жалею себя ради цели»: Регина Тодоренко показала ушибы на теле

Глядя на Регину Тодоренко, поклонники нередко удивляются, как девушке удаётся все успевать: совсем недавно она стала мамой во второй раз, но это не помешало ведущей принять участие в «Ледниковом периоде». Вместе с Александром Энбертом, бронзовым призером чемпионата мира, Регина решительно настроена выиграть этот проект. Тем не менее стремление быть во всем первой оказалось очень опасным.

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Ни один спорт не обходится без травм. Об этом в очередной раз напомнила Регина, показав снимки с ушибами на ногах, которые, вероятно, были получены во время съёмок. Девушка призналась, что ради своей цели она совершенно себя не жалеет. Вот почему телеведущая нередко испытывает депрессию и сильные стрессы.

«Каждый день я учусь кататься на коньках, исполняя невероятные для себя самой элементы, в том числе и олимпийские поддержки», – рассказала об участии в проекте Тодоренко.

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