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10 минут назад

В Эстонии затравили Анне Вески за упоминание СССР

Илья Родин

Эстонский бомонд раскритиковал известную певицу Анне Вески за не отвечающие современным политическим трендам афиши. Она осмелилась упомянуть на них свое звание «заслуженной артистки Эстонской ССР», рассказал редактор газеты «Столица» Александр Чаплыгин в своем Telegram-канале.

В Эстонии затравили Анне Вески за упоминание СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чаплыгин подчеркнул, что эстонский бомонд увидел в упоминании звания мнимую попытку «реанимировать и оправдать память о «российской оккупации».

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По его мнению, высказываясь в таком тоне о Вески, эстонские политические и общественные деятели проявили удивительное лицемерие.

Публицист отметил, что певица ведет себя честно, не стесняется того, что во времена СССР была всесоюзной звездой. Кроме того, она не скрывает, что продолжает выступать в России, в отличие от других актеров и певцов.

Подписчики в комментариях поддержали его публикацию, потребовали обеспечить безопасность певицы.

Шоу-бизнес,Александр Чаплыгин,
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