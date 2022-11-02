Писатель Рой отказался работать с Хаматовой

Писатель Олег Рой отказался работать с Чулпан Хаматовой, осудив ее бегство из России на фоне спецоперации на Украине. Об этом пишет «Газета.ру».

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По его словам, он не хотел бы видеть Хаматову в экранизации своих произведений, как и других уехавших артистов.

«На сегодняшний день отказался. Я бы забрал свой роман и сказал бы: «Ни в коем случае! <…> Большая съемочная команда не виновата, что в какой-то момент своей зрелости или незрелости человек взял и сделал по-другому» — заявил писатель.

Рой признался, что не понимает звезд, которые покинули свою родину. При этом он не считает правильным отменять их творчество, поскольку они в постановках и фильмах озвучивали не свои мысли.