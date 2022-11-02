Верка Сердючка продаст Rolls-Royce Фредди Меркьюри

Артист приобрел машину еще в 2013 году, но так и не смог ввезти его в Украину из-за проблем с растаможкой. В результате все это время транспортное средство находилось в Лондоне. Начальная цена авто на аукционе Sotheby's — 20-30 тыс. фунтов стерлингов. Вся сумма от продажи авто будет переведена в клинику по протезированию и реабилитации Superhumans Center во Львовской области.