Верка Сердючка продаст Rolls-Royce Фредди Меркьюри

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, продает свой Rolls-Royce Silver Shadow. Как сообщает NEWS.ru, автомобиль ранее принадлежал солисту Queen Фредди Меркьюри.
Артист приобрел машину еще в 2013 году, но так и не смог ввезти его в Украину из-за проблем с растаможкой. В результате все это время транспортное средство находилось в Лондоне. Начальная цена авто на аукционе Sotheby's — 20-30 тыс. фунтов стерлингов. Вся сумма от продажи авто будет переведена в клинику по протезированию и реабилитации Superhumans Center во Львовской области.
На сайте аукциона также приводится и краткая история машины: Фредди Меркьюри купил ее в 1979 году. Сам музыкант не сидел за рулем, а пользовался услугами водителя. В этом авто также ездила оперная дива Монсеррат Кабалье, вместе с которой Меркьюри спел легендарную песню «Барселона». После смерти солиста Queen автомобиль перешел по наследству его сестре Кашмире.