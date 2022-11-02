В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
34 минуты назад

Верка Сердючка продаст Rolls-Royce Фредди Меркьюри

Никита Бородкин

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, продает свой Rolls-Royce Silver Shadow. Как сообщает NEWS.ru, автомобиль ранее принадлежал солисту Queen Фредди Меркьюри.

Верка Сердючка продаст Rolls-Royce Фредди Меркьюри
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист приобрел машину еще в 2013 году, но так и не смог ввезти его в Украину из-за проблем с растаможкой. В результате все это время транспортное средство находилось в Лондоне. Начальная цена авто на аукционе Sotheby's — 20-30 тыс. фунтов стерлингов. Вся сумма от продажи авто будет переведена в клинику по протезированию и реабилитации Superhumans Center во Львовской области.

На сайте аукциона также приводится и краткая история машины: Фредди Меркьюри купил ее в 1979 году. Сам музыкант не сидел за рулем, а пользовался услугами водителя. В этом авто также ездила оперная дива Монсеррат Кабалье, вместе с которой Меркьюри спел легендарную песню «Барселона». После смерти солиста Queen автомобиль перешел по наследству его сестре Кашмире.

Шоу-бизнес,Андрей Данилко,Монсеррат Кабалье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители