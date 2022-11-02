Киркоров «отомстил» Наргиз за оскорбление

Народный артист РФ Филипп Киркоров «отомстил» Наргиз Закировой за оскорбительную реакцию на его концерты в Узбекистане.

Фото: fkirkorov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) fkirkorov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В рамках юбилейного тура, приуроченного к 55-летию артиста, состоялось выступление в Ташкенте. В полном зале своих поклонников, Киркоров, не стесняясь в выражениях , высказал все, что думает о Наргиз.

Скандал начался с разлетевшегося по социальным сетях видео. На нем, Наргиз, увидев афишу Киркорова на своей родине и выругалась матом.

Это глубоко оскорбило певца. Он напомнил, что исполнительница изгнана на 50 лет из России за оскорбления в адрес граждан и властей.

На своем концерте Киркоров указал, что «он сейчас купается в овациях, а Наргиз сочится ядом в забвении».

«Пятый канал», ссылаясь на публикацию видео журналистки Алены Жигаловой, сообщил, что Киркоров сказал о Наргиз следующее:

«Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу то свою смотрела в зеркало? Ты себя то видела, уродина?».

Ранее Киркоров рассказал, что уезжает из России в рамках юбилейного тура. Артист даст концерт в столице Узбекистана Ташкенте. Музыкант отметил, что находится в «прекрасном настроении».